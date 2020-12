Manchester United, il colpo di mercato è… Rooney

Il Manchester United acquista Rooney. Nessun errore. I Red Devils hanno puntato ancora sul DNA della famiglia dell’inglese. Questa volta non si tratta del ritorno della leggenda Wayne, ma di suo figlio Kai. Ad annunciare la lieta notizia è lo stesso ex centravanti, ora nei panni di tecnico al Derby County, con un messaggio con tanto di foto sui vari social network.

Manchester United: ecco Kai Rooney

“Giornata speciale! Kai firma per il Manchester United. Continua a lavorare sodo figliolo”, ha scritto Wayne Rooney su Instagram documentando la firma di suo figlio Kai con tanto di maglia numero 10 già scelta. Se il percorso del piccolo dovesse essere anche solo in parte simile a quello del padre… Beh, il Manchester United avrebbe fatto un grosso affare.

Tra i tanti commenti al post dell’inglese, anche quelli di colleghi o ex tali come Sterling, Terry, Cahill, Keane e Phil Neville. Non certo gli ultimi arrivati.