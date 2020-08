Manchester United, il consiglio di Scholes: “Sancho? No grazie. Bisogna prendere Kane…”

Non solo un commento, neppure tanto gentile, nei confronti di Alexis Sanchez, ceduto dal Manchester United all’Inter nelle scorse ore. L’ex bandiera Red Devils Paul Scholes ha voluto dare qualche consigli di mercato alla sua ex squadra. Parlando a BT Sports, l’ex centrocampista ha commentato il potenziale arrivo di Sancho dal Borussia Dortmund cercando di far fare marcia indietro alla squada allenata da Solskjaer.

Scholes: “Sancho non serve. Lo United deve prendere Kane”

“Sancheo al Manchester United? Abbiamo già tre attaccanti o ali molto simili a Sancho. Potrebbero non essere bravi come lui, ma potenzialmente potrebbero diventarlo”, ha detto Scholes. “Credo che i Red Devils dovrebbero provare a far firmare Harry Kane non Sancho. Certo, Sancho è un calciatore di alto livello, solo che lo United ha bisogno di un numero 9, un vero centravanti, un attaccante che, secondo me, deve essere esattamente come Kane”. Vedremo se il consiglio dell’ex bandiera Red Devils verrà ascoltato anche se sembra che la trattativa per il calciatore del Borussia Dortmund possa andare avanti sulla base di circa 100 milioni di euro.

