Manchester United, il dato preoccupa. Mai tante sconfitte nella storia del club

Altra sconfitta per il Manchester United, che colleziona un traguardo (negativo) preoccupante. Mai tante sconfitte nelle prime dieci

Clamorosa debacle del ManchesterUnited contro i rivali cittadini del City. Un 3-0 che è quasi il volto di quella che è la difficile situazione dei red devils, i quali non riescono a trovare la quadra sin da inizio stagione. La dimostrazione arriva dalle statistiche, mai così cattive nella storia del club. Perché con la disfatta di domenica lo United ha collezionato la quinta sconfitta in campionato nelle prime 10 giornate, una condizione che non capitava dall'ormai lontano 1986/87. Sin da inizio stagione, la squadra di Ten Hag è uscita sconfitta da quasi tutti i big match di Premier League affrontati: Tottenham, Arsenal, Brighton, Crystal Palace e ora Manchester City. Una situazione critica che vede ora lo United scivolare all'ottava posizione con soli 15 punti e la panchina balla...