Manchester United, il mercato lo fa…Ferguson

Il momento al Manchester United non è dei migliori. I Red Devils non hanno avuto una buona partenza in questo avvio di stagione anzi. L’annata 2019-2020 è stata la peggiore da quando esiste la Premier League.

Nonostante le parole di fiducia per il futuro di Solskjaer, ai vertici della società si pensa a rinforzare la squadra, magari con qualche altro giovane talento. Ed è proprio a proposito di mercato che il Sun rivela un importante retroscena. Stando al tabloid britannico, Sir Alex Ferguson avrebbe consigliato il prossimo acquisto. L’ex manager, simbolo Red Devils non ha mai abbandonato del tutto il Manchester United e sarebbe ancora in contatto con la dirigenza tanto da aver consigliato di puntare su John McGinn, centrocampista dell’Aston Villa. Il classe 1994 sarebbe un pupillo di Sir Alex che lo avrebbe sponsorizzato e consigliato allo United.