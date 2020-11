Manchester United, il paragone di Solskjaer: “Bruno Fernandes è come Cristiano Ronaldo”

34 partecipazioni tra reti segnate e assist per i compagni. Bruno Fernandes, dal suo arrivo in maglia Manchester United, ha avuto un impatto davvero sensazionale, tanto che il suo allenatore, Ole Gunnar Solskjaer ha voluto optare per un paragone davvero unico. Come riporta il Daily Mail, a margine della sfida di Premier League contro il Southamtpon, il manager norvegese ha esaltato le doti del trequartista mettendolo sullo stesso piano di… Cristiano Ronaldo.

“Bruno Fernandes come Cristiano Ronaldo”

“Bruno Fernandes come Cristiano Ronaldo? Beh, Bruno ha quel tipo di presenza e d’influenza sui suoi compagni, è un leader energico, un uomo squadra ed è quello di cui abbiamo bisogno oggi”, ha detto Solskjaer che poi si è soffermato anche sul resto della squadra e le condizioni dei suoi. “Alcuni giocatori avranno bisogno di saltare partite per riposare. Sanno che questa stagione è impegnativa, sanno che stiamo cercando di costruire una cultura di squadra basata sui giovani, dove il gruppo viene prima dei singoli e Bruno questo lo sa bene e lo sta interpretando nel modo migliore e lo ha dimostrato sul campo più volte”.