Manchester United, il retroscena: contattato Mancini per il dopo Solskjaer ma…

Il CT dell'Italia cercato dallo United

Dopo l'esonero di mister Ole Gunnar Solskjaer dal Manchester United , sono tanti i rumors sul possibile successore. Per ora la squadra è stata affidata a Carrick , ex bandiera del club, nonché vice del norvegese nel suo percorso da allenatore ma la ricerca del prossimo tecnico è più viva che mai.

Se in queste ore le voci su Pochettino e Zidane su tutti si susseguono, in Germania, precisamente il noto giornalista della Bild Christan Falk, racconta di come i Red Devils abbiano fatto un tentativo anche per... Roberto Mancini.