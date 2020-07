Manchester United in Champions League e Bruno Fernandes fa ricco… lo Sporting Lisbona

Il Manchester United festeggia l’accesso alla prossima edizione della Champions League. I Red Devils hanno vinto per 2-0 contro il Leicester ottenendo all’ultima giornata la garanzia di prendere parte all’ambita coppa per la prossima annata. Una qualificazione che rende felici tutti in casa United, ma anche… in casa Sporting Lisbona. Il motivo? Da ricercare nell’affare legato a Bruno Fernandes.

Bruno Fernandes fa ricco lo Sporting Lisbona

Come scrive il quotidiano portoghese Record in prima pagina, l’accesso del Manchester United alla prossima edizione della Champions League porta nelle casse dello Sporting Lisbona ben 3 milioni di euro. Infatti, nell’affare che ha portato lo scorso mercato Bruno Fernandes dal Portogallo alla Premier League, erano state inserite delle clausole che potevano portare maggiore denaro ai lusitani. Una di queste, proprio l’accesso all’ambita coppa. Ora i Red Devils dovranno pagari altri 3 milioni allo Sporting. Ma non solo. Anche nei prossimi anni, in caso di conferma in Champions, il Manchester United dovrà sborsare 1.8 milioni di sterline e 900 mila sterline rispettivamente. Insomma, Bruno Fernandes fa ricca la sua ex squadra…

