Manchester United, infortunio shock per Eric Bailly: scontro con Maguire e ossigeno in campo

Eric Bailly fa spaventare il Manchester United e i suoi fan. Il giocatore ha subito, durante la sfida contro il Chelsea, un duro colpo alla testa scontrandosi con il compagno di squadra Maguire. Per lui ossigeno in campo e trasporto in ospedale.



Bailly: infortunio shock

Tanta paura per il difensore ivoriano Eric Bailly che durante la semifinale di FA Cup tra il Manchester United e il Chelsea, poi vinta dai blues per 3-1 ha subìto un duro colpo alla testa ed è stato costretto a lasciare il campo con la maschera per l’ossigeno.

Il match è stato interrotto per 10 minuti per permettere i soccorsi al giocatore che si è scontrato in modo fortuito con il compagno di squadra Harry Maguire. Il 26enne ha perso anche molto sangue ed è uscito in barella e portato subito in ospedale. Il compagno, invece, ha proseguito il match con una vistosa fasciatura alla testa.

In precedenza lo stesso Bailly si era già fatto male scontrandosi ancora in un duello aereo, questa volta con il rivale del Chelsea Kurt Zouma. Si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni.

