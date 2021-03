Manchester United, insulti razzisti sui social contro Fred: “Ora basta, non possiamo più accettarlo”

Nuovo episodio di razzismo in Inghilterra, ancora una volta protagonista, suo malgrado, un giocatore del Manchester United. Dopo la sfida persa dai Red Devils in FA Cup contro il Leicester, è toccato al centrocampista Fred essere bersaglio di insulti e commenti decisamente negativi. Il brasiliano non ha brillato nella partita di Coppa ed è stato oggetto di diversi insulti anche a sfondo razzista che lo hanno obbligato a disattivare i commenti ai suoi post su Instagram.

Fred insultato sui social: la risposta

A distanza di qualche ora, è arrivata la risposta e lo sfodo del diretto interessato che, sempre su Instagram, ha voluto mandare un chiaro segnale non solo a chi ha scritto ma a tutto il sistema che dovrebbe impedire che questi fatti possano verificarsi. “Commenti sui social media pieni di odio e, soprattutto, razzismo: non possiamo alimentare quella cultura. Non possiamo accettarlo. Dobbiamo combatterlo sempre. Siamo più grandi e migliori di così. Adesso basta ne abbiamo abbastanza!”.

Questo il commento di Fred che ha trovato subito il pieno sostegno del Manchester United che è stato tra i primi a esprimere un messaggio al posto del proprio tesserato.