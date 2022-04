Manchester United, Juan Mata non ha dubbi: “Sta per iniziare una nuova era”

Lo spagnolo carico per il futuro

Juan Mata non ha dubbi sul futuro roseo del Manchester United. A fronte di una stagione fatta da alti e bassi, i Red Devils ripartiranno la prossima annata con Erik Ten Hag e con una vera e propria rivoluzione sul mercato. Parlando al sito ufficiale, lo spagnolo ha commentato ciò che si aspetta con la prossima gestione: "Capisco la delusione dei tifosi al termine di questa annata, perché anch'io sarei deluso. Ma penso ancora che abbiamo un futuro entusiasmante davanti a noi, in una nuova era e con un nuovo allenatore". E ancora: "Spero che sarà un cambiamento globale in termini di risultati così i tifosi saranno felici. Spero che possiamo concludere questa stagione in casa con una nota positiva, perché i tifosi se lo meritano dopo le difficoltà di quest'anno".