Manchester United, la famiglia Glazer apre alla cessione del club

Il Manchester United non sta vivendo un buon momento: dopo l'esordio in Premier League e la sconfitta con Brighton , è arrivato un altro pesantissimo k.o. contro il Brentford con un pesante 4-0. La squadra di ten Hag non ha ancora acceso i motori e delle importanti novità potrebbero arrivare anche dalla proprietà.

Il Manchester United in vendita? Sembrava tutto uno scherzo di Elon Musk e invece sembra che ci possa essere qualcosa di vero. Secondo quanto riportato da Bloomberg e rilanciato da testate come il The Times, la famiglia Glazer, nel mirino dei tifosi dei Red Devils, avrebbe aperto ad una vendita. Non è ancora chiaro se si fa riferimento ad una cessione di una quota di minoranza del club od un vero e proprio cambio di proprietà. Quello che è certo è che una cessione totale del club verrebbe a costare la cifra di 5 miliardi di sterline, una cifra record, superiore a quella di Tedd Bohely per acquistare il Chelsea. Alla borsa di New York il titolo del Manchester United è cresciuto fino a toccare un aumento del 7.6%, prima di stabilizzarsi al +4%.