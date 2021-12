Manchester United, la lista Rangnick delle cessioni: c’è anche Cristiano Ronaldo

Rivoluzione in casa Red Devils

Allenatore fino al termine della stagione, poi consulente del club. Ralf Rangnick si prepara alla sua esperienza al Manchester United e potrebbe presto dare il via al restyling della squadra. Una rivoluzione che, con ogni probabilità, vedrà anche diverse cessioni. In Germania, precisamente la Bild, spiega come il manager potrebbe decidere di fare a meno di svariati big, tra cui anche Cristiano Ronaldo.