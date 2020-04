Manchester United, l’auspicio di De Gea: “Spero di rimanere qui ancora tanti anni”

David De Gea è arrivato al Manchester United nell’estate del 2011. In quella sessione di mercato i Red Devils versarono 25 milioni nelle casse dell’Atletico Madrid per portare all’Old Trafford quello che era considerato uno dei portieri più promettenti. Quasi dieci anni più tardi lo spagnolo si trova ancora a difendere la porta dello United.

ANCORA QUI – Interrogato sul suo futuro allo United, il portiere spagnolo non ha avuto dubbi: “Sto invecchiando, ma solo far parte di questo club è fantastico. Quindi immagina, 10 anni, è come un sogno. È bello giocare con questo club, quindi spero di poter restare qui per tanti anni, molti anni“. Insomma, una frase che ha il sapore di una vera e propria dichiarazione d’amore. A riportarlo è Tmw.