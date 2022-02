Manchester United, le ‘accuse’ di Fred: “Non c’è progetto a lungo termine”

Parla il centrocampista Red Devils

Eppure, secondo il centrocampista Red Devils, Fred , il problema è solo uno: la mancanza di un progetto a lungo termine. Come riportato dal Guardian , il giocatore brasiliano ha rilasciato un'interessante intervista a TNT Brasil durante la quale ha spiegato le problematiche che sta vivendo la sua squadra in questa annata.

PROGETTO - "So che nel calcio è importante ottenere buoni risultati il ​​prima possibile, ma è anche importante avere un progetto a lungo termine", ha detto Fred. "Penso che non sia un bene per noi non averlo. Per ora, si tratta solo di obiettivi a breve termine. Non sappiamo cosa accadrà dopo la fine di questa stagione".