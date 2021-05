Manchester United, lettera dei tifosi ai Glazer: la richiesta

La lettera dei tifosi dello United ai Glazer, in cui chiedono l'azionariato popolare

Redazione ITASportPress

La plateale protesta dei tifosi del Manchester United contro la proprietà (hanno impedito lo svolgimento della sfida contro il Liverpool) per aver aderito alla Superlega non si placa. I MUST, gruppo che unisce diverse tifoserie dei Red Devils, ha scritto una lettera a Joe Glazer, presidente esecutivo del club e membro della famiglia che ne detiene il controllo, chiedendo l’azionariato popolare:

“Caro Joel,

Il Forum dei tifosi ha scritto a te e al tuo gruppo dirigente venerdì. Non sappiamo se hai letto, ma dopo gli eventi di ieri confidiamo che la tua attenzione sia ora completamente indirizzata al futuro del Manchester United.

Per prima cosa, dobbiamo chiarire il fatto che nessuno vuole che quello che è accaduto ieri all’Old Trafford diventi qualcosa di regolare. Siamo tifosi e vogliamo sostenere la nostra squadra. Non vogliamo passare i nostri giorni liberi a protestare fuori dal nostro stadio. Ma quello che è successo è stato il culmine di sedici anni in cui la proprietà del club da parte della tua famiglia ci ha condotto verso il declino e ha accumulato debiti, e ci siamo sentiti sempre più emarginati e ignorati.

Dopo sedici anni nessun membro della famiglia Glazer ha mai avuto una conversazione con noi. Ieri, questa frustrazione ha raggiunto il punto di rottura. La stragrande maggioranza dei partecipanti alla protesta ha fatto sentire la propria voce in modo pacifico e rispettoso. Noi sosteniamo il diritto dei tifosi di protestare legalmente e naturalmente condanniamo ogni violenza.

Nessuno di noi vuole che questo continui. Quindi dobbiamo trovare un modo per andare avanti, e abbiamo pensato a un piano in quattro punti a riguardo:

1. Impegnatevi volontariamente e promuovete la revisione del calcio avviata dal governo e usatela come un’opportunità per riequilibrare l’attuale struttura della proprietà a favore dei tifosi.

2. Nominate immediatamente nel consiglio di amministrazione delle figure indipendenti, il cui intento sia quello di proteggere l’interesse del club come società di calcio, non i suoi azionisti.

3. Lavorate con il Manchester United Supporters Trust e con i tifosi più in generale per mettere in atto uno schema azionario che sia accessibile a tutti, e che abbia azioni con lo stesso peso in sede di voto di quelle detenute dalla famiglia Glazer. Se ci dovesse essere il consenso tra i tifosi, allora non dovreste opporre alcuna resistenza, la riduzione della partecipazione azionaria della famiglia Glazer, o addirittura alla cessione di tutte le vostre quote.

4. Impegnatevi per una piena consultazione con i titolari degli abbonamenti su qualsiasi cambiamento significativo per il futuro del nostro club, comprese le competizioni in cui giochiamo.

Chiediamo una risposta a questo piano, in pubblico e per iscritto, entro venerdì. Questo è l’unico modo per portare condurre la questione. Vi suggeriamo vivamente di approfittarne. Firmato: MUST – il Manchester United Supporters Trust”