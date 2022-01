Manchester United, l’ex Macari: “Cacciare giocatori insoddisfatti subito”

Parole pesanti dell'ex Red Devils sul momento complicato del club

Incredibile sfogo della leggenda del Manchester United Lou Macari , giocatore Red Devils tra 1973 e il 1984 con ben 404 presenze ufficiali. Il grande ex, come riporta il Daily Mail , ha voluto parlare a MUTV senza fronzoli del clima non proprio sereno all'interno dello spogliatoio con alcuni calciatori che, come confermato anche da Rangnick, non sarebbero troppo soddisfatti di minutaggio e risultati.

Per Macari c'è solo una soluzione: mandarli via. "Non si possono sentire certe cose. 70000 tifosi del Manchester United non possono essere delusi ogni gara. Ci sono giocatori insoddisfatti? Allora via, bisogna sbarazzarsene subito, immediatamente. Vanno cacciati", ha detto l'ex Red Devils. "E poi, di cosa dovrebbero essere scontenti? Hanno soldi, una bella vita. Dovrei poter vedere 11 giocatori felici e non tristi. Gente che gioca e che fa il suo dovere. E poi, dove è finita l'aggressività per recuperare la palla?".