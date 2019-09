Manchester United, l’ex Neville: “Bisogna dare tempo a Solskjaer, come fu per Klopp e Guardiola”

Ci vuole pazienza. Il Manchester United è già parso fuori ritmo nelle prime giornate di Premier League, ma non è di certo d’aiuto scagliarsi contro i Red Devils di Solskjaer, che stanno cercando di crescere progressivamente, per gradi. Il Daily Mail riporta le dichiarazioni di Gary Neville, leggenda del club: “Guardiola e Klopp non hanno vinto subito, hanno avuto bisogno di tempo per arrivare a vincere con City e Liverpool, per Solskjaer vale il medesimo discorso: ha ereditato una squadra simile a quella che l’allenatore tedesco rilevò ai Reds. Le basi ci sono, ma c’è ancora molta strada da fare: il gruppo è giovane, i ragazzi stanno sviluppandosi e migliorandosi step by step. I tifosi hanno ancora negli occhi il ricordo fresco dello United vincente di Ferguson, ma sono già trascorsi 6-7 anni da quei momenti. Ora vi è un sentimento di frustrazione evidente, sono convinti di non essere sulla strada giusta”.