Manchester United, l’ex Parker: “Bruno Fernandes artista come Cantona”

Un confronto decisamente pesante quello azzardato dall’ex giocatore del Manchester United Paul Parker. Parlando ai microfoni di Talksport, l’ex esterno ha avvicinato il neo acquisto Bruno Fernandes alla leggenda Eric Cantona.

ARTISTI MA… – “Bruno Fernandes è quel tipo di giocatore che crea occasioni da gol ed è abbastanza coraggioso di tentare la giocata per vincere la partita”, ha detto Parker. “Ci sono alcuni giocatori che si comportano così, sono artisti. E non si possono creare, perché questi nascono tali”. “Il suo arrivo è stato comq quando arrivò nel 1992 Eric Cantona ma non possiamo aspettarci che Bruno Fernandes faccia quello che fece Cantona. Deve essere aiutato dai compagni attorno a lui. Quando da noi arrivò Cantona cambio l’intero concetto di Manchester United, il gioco e la convinzione. Fernandes non avrà lo stesso impatto Eric ma lo United può comunque lavorare per diventare squadra e con lui può fare bene”.