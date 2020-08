Manchester United, l’ex Scholes stronca Lindelof: “Non so se sia bravo abbastanza. È un problema”

Nessuno sconto da parte di Paul Scholes al “suo” Manchester United dopo il k.o. contro il Siviglia e l’eliminazione dall’Europa League. In modo particolare, la leggenda Red Devils ha preso di mira il centrale difensivo Victor Lindelof, reo di aver sbagliato in occasione della rete del 2-1 degli spagnoli.

Scholes: “Lindelof è un problema”

Parlando ai microfoni di BT Sports, Scholes ha commentato l’esito della gara stroncando la prova di Lindelof e guardando al futuro, considerando lo svedese un problema per il Manchester United. “Credo fosse evidente che lo United meritasse la vittoria. Ma non è andata come ci si aspettava. Soprattutto, se si guarda l’azione del secondo gol del Siviglia, bisogna ammettere che la fase difensiva è stata un disastro. Uno shock”, ha detto l’ex centrocampista. “Sia Maguire che Lindelof hanno coperto la stessa zona del campo senza occuparsi del centravanti. Lindelof doveva vederlo, soprattutto lui. Per questo credo che abbia le colpe. La sua posizione del corpo è totalmente sbagliata per difendere. Questo è un problema. Credo che si possa incolpare tutta la difesa per il gol subito, ma ripeto è Lindelof il problema. Non so se sia abbastanza bravo da giocare accanto a Maguire. L’ho sempre detto che il Manchester United ha bisogno di un difensore centrale. Serve uno forte e dominante accanto a Maguire”.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE