Manchester United, “lotta” interna a suon di record: Greenwood batte Rashford

Bel traguardo per il giovane attaccante Red Devils

Bella lotta interna in casa Manchester United tra due dei più forti giovani calciatori della squadra. La partita di Champions League dei Red Devils contro lo Young Boys ha dato modo a mister Rangnick di far giocare chi scende in campo di meno ma anche di dare spazio a qualche titolare di lusso che, spesso, non trova spazio.