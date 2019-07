Manchester United, Lukaku ammette: “Sì, l’Inter mi vuole”

L’Inter non perde di vista Romelu Lukaku. L’attaccante belga è ad un passo dall’addio al Manchester United. I Red Devils, però, finora non hanno mollato la presa, alzando il prezzo del cartellino del giocatore. Attualmente, il club inglese chiede almeno 80 milioni per lasciar partire il proprio centravanti. Tuttavia, secondo quanto riportato dal Daily Mail, Lukaku avrebbe ammesso chiaramente di essere interessato a cambiare aria dopo tante stagioni in Premier League e di gradire l’Inter come destinazione. La trattativa continua ad oltranza, tra rilanci e pause di riflessione. Dall’Inghilterra filtra un certo ottimismo: il belga è vicino al passaggio in nerazzurro.