Manchester United, maglia offensiva vittime di Hillsborough: arrestato tifoso

Il 15 aprile 1989 rappresenta una data tragica nella storia del calcio inglese. Quel giorno, infatti, nello Stadio di Hillsborough, a Sheffield, si è consumato il dramma di 96 tifosi del Liverpool, morti schiacciati contro le transenne o calpestati dalla folla. Ma a volte nel calcio non c'è rispetto neanche per i morti e così un tifoso del Manchester United è stato arrestato ieri a Wembley dopo essere stato fotografato durante la finale di FA Cup con il Manchester City (1-2) mentre indossava una maglietta con un riferimento offensivo al disastro dell'Hillsborough Stadium accaduto più di 30 anni fa. Un utente di Twitter ha postato sui social media una foto di un uomo in piedi con le spalle alla telecamera, con indosso una maglia bianca del Manchester United con il numero 97 e la scritta "Not Enough" (Non abbastanza) - che, a quanto pare, allude al numero di tifosi del Liverpool uccisi in una fuga precipitosa allo Sheffield Stadium nell'aprile 1989.