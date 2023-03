Manchester United, Maguire capitano ferito: “Vorrei giocare di più ma…”

Venti presenze stagionali, 10 in Premier League e solo nove da titolare. Nell'ultima gara del Manchester United solo una passerella finale per alzare la Coppa della Carabao Cup. Stiamo parlando di Harry Maguire che non sta certo vivendo una bella stagione, specie se si pensa che in teoria sarebbe il capitano.

Ecco perché, a ESPN, il centrale inglese non ha nascosto un po' di amarezza per quello che è il suo scarso apporto, almeno in termini di minutaggio in campo, alla squadra. "Non ho sentimenti contrastanti. È stata un'ottima giornata per il club e per i tifosi, non vincevamo un trofeo da tanto tempo. Sono capitano e il mio compito è aiutare la squadra a migliorare", ha detto Maguire facendo riferimento al fatto di non aver praticamente giocato la finale di Coppa.