Manchester United, Maguire difende Solskjaer: “Dobbiamo assumerci le nostre responsabilità”

Il calciatore dello United difende il tecnico esonerato

Il difensore inglese del Manchester United, Harry Maguire, ha parlato di Solskjaer, nella conferenza stampa della vigilia contro il Villarreal. "Noi giocatori dobbiamo assumerci le nostre responsabilità. Alla fine il tecnico è stato punito ma tutti noi siamo molto delusi. Sappiamo di non essere stati abbastanza bravi. Nello spogliatoio è stato un momento molto difficile per noi quando ci ha parlato. Il risultato di sabato ovviamente è negativo, ma gli ultimi sono stati buoni. Ora dobbiamo riportare il club dove merita. Ieri (Solskjaer ndc.) ha parlato con noi. E' una leggenda del Manchester United e continuerà ad esserlo per sempre. Ci ha voluto bene e ora farà il tifo per noi da casa".