Manchester United, Maguire non ci crede: “Pari col Siviglia? Qualcosa di inspiegabile”

Incredibile ma vero: avanti per 2-0 e apparentemente in controllo della gara contro il Siviglia, il Manchester United si far rimontare e vede l'andata dei quarti di finale di Europa League disputata all'Old Trafford terminare 2-2. I Red Devils devono fare i conti con la sfortuna che si è realizzata in campo con un palo colpito e due autogol a sfavore. Increduli mister e giocatori dopo la partita come spiegato da capitan Harry Maguire.