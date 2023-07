Manchester United, Maguire: “Ten Hag mi ha tolto la fascia di capitano, sono deluso”

Il difensore del Manchester United Harry Maguire ha annunciato di non essere più il capitano del Manchester United. L'inglese è stato privato della fascia dall'allenatore Erik ten Hag. Il calciatore sui social ha spiegato cosa è successo: "Dopo le discussioni di oggi con l'allenatore, mi ha comunicato che sta cambiando il capitano. Ha esposto i motivi della decisione e, anche se personalmente sono molto deluso, continuerò a dare il massimo ogni volta che indosserò questa maglia. Pertanto, vorrei ringraziare enormemente i tifosi del Manchester United per il loro grande supporto che mi hanno dato mentre indossavo la fascia di capitano. Dal giorno in cui ho assunto questo ruolo tre anni e mezzo fa, è stato un grande onore per me essere il capitano del Manchester United e uno dei momenti più importanti della mia carriera fino ad oggi. Questo è uno dei più grandi riconoscimenti in questo club. Ho fatto del mio meglio per aiutare lo United ad avere successo sia dentro che fuori dal campo. Sarò sempre grato a Ole Gunnar Solskjaer per essere stato il primo ad affidarmi questa responsabilità, e auguro ogni successo a chi la metterà la fascia. Riceverà il mio pieno sostegno”, ha scritto il calciatore sui social.