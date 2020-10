Manchester United, Maguire torna sul 6-1 subito dal Tottenham: “Eravamo devastati”

Cambiano in fretta le cose nel mondo del pallone e lo sanno bene al Manchester United dove dopo un avvio di stagione davvero disastroso, finalmente si respira un po’ di aria pura. Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del club, il capitano Red Devils Harry Maguire è tornato a commentare questo inizio anno compreso il devastante k.o. subito ad opera del Tottenham per 6-1 all’Old Trafford.

Maguire: “Dopo 1-6 eravamo devastati ma…”

“Dopo la sconfitta al Tottenham eravamo devastati“, ha ammesso Maguire. “Dopo le prime tre partite della stagione, sembrava che fossimo in una grande crisi. Era una strana sensazione. Non ci aspettavamo di perdere le partite all’Old Trafford e certamente non ci aspettavamo di perdere così soprattutto contro gli Spurs. Devo dire che è stato strano perché nella scorsa stagione eravamo stati molto bravi a tenere la porta inviolata. Ma poi abbiamo lavorato duramente e siamo migliorati”.

Un netto cambio di rotta che è arrivato nelle ultime prove tra campionato e Champions: “Abbiamo risposto bene alla situazione nella quale ci eravamo messi. Certo, siamo dispiaciuti di non aver potuto battere il Chelsea in campionato, ma abbiamo una grande partita davanti a noi contro l’Arsenal. Dobbiamo giocare come contro il Lipsia”. E proprio contro i tedeschi in Coppa è arrivata una bella prova conclusa addirittura 5-0 per i Red Devils.