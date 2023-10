Manchester United-Manchester City, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Manchester United-Manchester City, le probabili formazioni

I padroni di casa arrivano al derby dopo la non brillante prestazione in Champions League. Contro il Copenaghen, martedì, lo United ha faticato molto trovando la vittoria solo grazie ad una prodezza di Onana. In ogni caso, l'idea di Ten Hag è sempre quella: 4-2-3-1 in cui si spera di vedere nuovamente Casemiro in mezzo al campo. Al suo fianco dovrebbe esserci Eriksen, che parte in vantaggio rispetto a McTominay. In attacco non dovrebbe mancare Hojlund, supportato da Bruno Fernandes, Antony e Rashford.