Manchester United, Matic contro Solskjaer: “Non condivido la scelta di escludermi dai titolari”

Il centrocampista del Manchester United Nemanja Matic è stato retrocesso nelle gerarchie di Ole Gunnar Solskjaer, ora sembra addirittura che ci sia un accordo per il trasferimento all’Inter a partire da gennaio. Dal ritiro della Nazionale serba, il 31enne ha espresso il proprio malcontento per non vestire più con continuità la maglia dei Red Devils: “Non condivido la scelta di non far parte dei titolari, ma chiaramente decide mister Solskjaer. Alla fine è il manager a decidere chi gioca e chi no, ma alla fine della stagione si dovrà assumere le responsabilità dei risultati ottenuti”. Nato nel 1988, dal 2017 milita nel Manchester United, mentre in precedenza in Premier League è stato al Chelsea da gennaio 2014 fino all’estate del 2017.