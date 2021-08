Manchester United, Neville: “CR7? Ritorno nostalgico non sempre funziona”

L'ex difensore dello United contento che CR7 non sia andato al City

L'ex difensore del Manchester United Gary Neville ha commentato il ritorno di Cristiano Ronaldo con i Red Devils:“E' questa un'ottima notizia ma lo considero anche un trasferimento un po' nostalgico che non sempre funziona nel calcio. Ma il pensiero di Ronaldo al Manchester City sarebbe stata una tortura per i tifosi dello United. Se c'è l'opportunità di ingaggiare un giocatore forte, il Manchester United dovrebbe cercare di approfittarne e così è stato per CR7. Sapevamo che Haaland sarebbe stato disponibile la prossima estate e con Edinson Cavani ormai vicino all'addio, Solskjaer aveva bisogno di un altro centravanti".