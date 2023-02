Manchester United-Newcastle, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo alle 17:30 italiane per la finale.

Manchester United-Newcastle , finale di Carabao Cup . Oggi, domenica 26 febbraio, in campo alle 17:30 per l'atto conclusivo della Coppa dove entrambe le squadre proveranno a trionfare per portarsi a casa il trofeo.

Le due squadre si affronteranno per la finale di Carabao Cup oggi domenica 26 febbraio 2023 alle 17.30. Manchester United e Newcastle si daranno battaglia per alzare il trofeo. La squadra di Ten Hag punterà su Rashford , Bruno Fernandes, Sancho alle spalle di Weghorst.. La formazione di Howe, invece, su Almiron, Isak e Saint-Maximin.

Precedenti

Manchester United-Newcastle si affronteranno per la 118^ volta nella loro storia. Un bilancio a tinte Red Devils, con 63 vittorie, 34 pareggi e appena 20 vittorie dei Magpies. Per quanto concerne i soli match di Coppa di Lega si tratta del quarto incrocio: due le vittorie United e una sola dei rivali che risale al 1994. Complessivamente gli uomini di Ten Hag sono imbattuti da sei gare di fila contro gli avversari, con quattro vittorie e due pareggi che sono arrivati negli ultimi due incroci. Il Newcastle non trova il successo contro la formazione di Old Trafford dal 6 ottobre 2019: 1-0 al St. James Park.