Manchester United, niente dolci a cena per… “colpa” di Cristiano Ronaldo

Il racconto di Lee Grant sulla cena di squadra con Cristiano Ronaldo

Che tra i segreti di Cristiano Ronaldo e della sua forma fisica invidiabile ci fosse un'attenzione speciale e maniacale all'alimentazione era ben noto. Ma che questo influisse fin da subito sui nuovi compagni del Manchester United era difficile da ipotizzare. E invece, parlando a talkSPORT, Lee Grant , quarto portiere Red Devils, ha rivelato come nel corso di quella che probabilmente è stata la prima cena di squadra dal ritorno in città del portoghese, l'influenza di CR7 si è già fatta sentire...

NIENTE DOLCI - "Di solito quando si organizza una cena di squadra, alla fine un dolce o una fetta di torta sono permessi", ha spiegato l'estremo difensore. " Ma venerdì scorso nessuno dei giocatori li ha toccati perché tutti guardavano cosa c'era nel piatto di Cristiano . C'erano quinoa, avocado e uova sode. Questo ragazzo è in una forma incredibile davvero. Penso che ora abbia il secondo miglior fisico della squadra dietro di me e questo la dice lunga (ride ndr)", ha detto Grant .

Come noto sabato il Manchester United ha vinto 4-1 contro il Newcastle e chissà che il merito non sia anche di quella cena senza dolci "per colpa" di CR7...