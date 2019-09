Manchester United, numeri strepitosi del fatturato: oltre 700 milioni di euro

I risultati sul campo non sono un granché già da diverso tempo, ma a livello di fatturato il Manchester United ha fatto registrare numeri incredibili. La salute finanziaria, infatti, non è stata intaccata dai problemi registrati sul terreno di gioco nelle varie competizioni: oggi, martedì 24 settembre, il club ha annunciato di aver percepito 700 milioni di euro per quanto riguarda l’anno fiscale 2018-19, che si è concluso il 30 giugno scorso (incremento del 6,3% rispetto alla stagione precedente). Se i ricavi per i biglietti e abbonamenti per le gare dell’Old Trafford e quelli derivanti da sponsor e merchandising sono rimasti pressoché stabili, sono cresciuti quelli riguardanti i diritti televisivi (+18,1% per 273,5 milioni di euro), con nuovo sistema di distribuzione dei ricavi per la Champions League, a cui i Red Devils hanno partecipato nella passata stagione.