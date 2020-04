Manchester United, offerta monstre per un gioiello dell’Atletico Madrid

Nonostante il periodo difficile dal punto di vista economico, le squadre non mollano i loro obiettivi di mercato. In molti hanno ipotizzato un calciomercato “povero” e senza cifre astronomiche a causa dello stop forzato che sicuramente bene non ha fatto alle casse delle società.

OBIETTIVO SAUL – Una crisi che sembra non toccare il Manchester United. I Red Devils stanno già programmando quella che sarà la squadra del futuro. Nei desideri di Solskjaer non c’è solo Jadon Sancho, ma anche Saul Niguez. Per il centrocampista il Manchester sembra voler fare sul serio e secondo quanto riportato dal DailyMail lo United avrebbe messo sul piatto un’offerta da 200.000 sterline a settimana. L’unico ostacolo nella trattativa potrebbe essere la clausola rescissoria da 135 milioni di euro. Gli inglesi finora ne avrebbero messi sul piatto 70 e si vedrà se in estate affonderanno il colpo per lo spagnolo.