Manchester United, Onana è a rischio: ipotesi clamorosa per la successione

L'ex portiere dell'Inter è stato protagonista di un avvio shock in Inghilterra tra Premier e Champions League: ten Hag lo difende, la società si guarda attorno già in vista di gennaio

L’inizio dell’avventura di André Onana al Manchester United si è rivelato un calvario. Il portiere camerunese che i Red Devils hanno prelevato a luglio dall’Inter per 55 milioni ha infarcito i primi passi nel calcio inglese di papere costate care alla squadra di ten Hag, tra Premier League e Champions League, venendo però difeso a spada tratta dal tecnico olandese, mentore principale dell’arrivo di Onana per averlo già allenato all’Ajax.

Insomma, almeno a parole l’ex nerazzurro non sembra rischiare il posto nell’immediato, ma i rumors di mercato sul suo conto si stanno infittendo. Secondo quanto riportato da Fichajes.com, in particolare, il rendimento di Onana, oggetto di pesanti critiche e ironie da parte della stampa inglese, sarà tenuto sotto stretta osservazione nelle prossime settimane e qualora la situazione non migliorasse la società potrebbe correre ai ripari già a gennaio, mettendo clamorosamente sul mercato il camerunese e andando alla caccia di un nuovo estremo difensore di livello internazionale.