Manchester United, ora è ufficiale: Eriksen è un nuovo giocatore dei Red Devils

Dopo l'accordo raggiunto nei giorni scorsi, adesso c'è anche l'ufficialità: Christian Eriksen è un nuovo giocatore del Manchester United . Il centrocampista danese aveva lasciato il 30 giugno il Brentford dopo la scadenza del contratto ed è adesso pronto a una nuova avventura, sempre in Premier League, ma con i Red Devils. L'accordo tra Christian Eriksen e il Manchester United è stato trovato sulla base di un contratto triennale, come specificato nel comunicato ufficiale del club inglese: "Il Manchester United è felice di confermare che Christian Eriksen è entrato a far parte del club, dopo aver firmato un contratto fino a giugno 2025. Il centrocampista ha giocato 115 presenze con la Danimarca, segnando 38 gol con la sua nazionale. Eriksen ha giocato 237 partite in Premier League, mettendo a referto 52 gol e 71 assist".

All'interno del comunicato del club, Christian Eriksen ha rilasciato le prime dichiarazioni da calciatore del Manchester United: "Il Manchester United è un club speciale e non vedo l'ora di iniziare. Ho avuto il privilegio di giocare molte volte all'Old Trafford, ma farlo con la maglia rossa dello United sarà una sensazione incredibile. Ho visto il lavoro di Erik all'Ajax e so quanto lui e il suo staff siano meticolosi ogni giorno. È chiaro che sia un allenatore fantastico. Dopo aver parlato con lui e aver imparato di più sulla sua visione e sul modo in cui vuole che la squadra giochi, sono ancora più entusiasta per il futuro. Ho ancora grandi ambizioni, so di poter raggiungere tante cose e questo è il posto perfetto per continuare il mio percorso".