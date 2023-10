Manchester United, parla Beckham: “Passaggio di proprietà indispensabile”

Dopo che sembrano essersi spente le voci sulla trattativa tra Hamad Bin Jassim Al Thani e sir Jim Ratcliffe, Beckham è uscito allo scoperto, sostenendo la necessità di una svolta per i Red Devils: "Al momento non c’è stabilità al Manchester United, vorrei vedere una nuova proprietà prendere il controllo del club e riportarlo dove merita. Non mi permetto di dire che i precedenti proprietari abbiano fatto un pessimo lavoro, ma per me è il momento giusto che subentri qualcun altro e penso che ci sarà la cessione”.