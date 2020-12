Manchester United pazzo di Bruno Fernandes: lo blinda con stipendio raddoppiato

Probabilmente neppure nelle più rosee aspettative si poteva attendere un impatto di questo tipo da parte di Bruno Fernandes. Il centrocampista portoghese è arrivato al Manchester United da poco più di una stagione eppure sembra essere un perno della squadra da sempre. Nessuno come lui in maglia Red Devils con il trequartista ex Sporting Lisbona che ha preso parte al più alto numero di azioni da gol della squadra. A seguito dell’ennesima ottima prova contro il West Ham, ecco che in terra inglese si parla subito di rinnovo.

Bruno Fernandes: lo United lo blinda

Secondo quanto si apprende dai media inglesi, in modo particolare dal Mirror e da Star Sport che addirittura dedica al portoghese la sua prima pagina odierna, il Manchester United, per difendersi dalle avance delle big d’Europa come Real Madrid e Barcellona, starebbe pensando di blindare il portoghese. In che modo? Con un rinnovo a cifre monstre. I Red Devils vorrebbero raddioppiare l’ingaggio attuale di Bruno Fernandes portandolo a 200 mila sterline alla settimana. Abbastanza, probabilmente, per evitare sorprese sul fronte mercato…