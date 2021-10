Manchester United, Phil Jones: “In casa ho copia della Premier League vinta perché…”

Il difensore Red Devils rivive il trionfo in campionato nella stagione 2012-2013

Una carriera di alto livello con diversi trofei vinti al Manchester United . Il difensore Phil Jones si racconta ai canali ufficiali Red Devils e spiega come, guardandosi indietro, si sarebbe goduto di più quei momenti di successo avuti in età piuttosto giovane. Adesso, a 29 anni, il centrale non gioca in modo costante dal gennaio 2020 anche a causa di un grave infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori a lungo.

MOMENTI - "Mi sono trasferito allo United e ho vinto molti trofei. Tra questi c'è stata anche una Premier League. Col senno del poi me la sarei voluta godere di più", ha raccontato Phil Jones sul successo in campionato arrivato nel 2013 sotto la gestione di Sir Alex Ferguson. "Ero giovane e ingenuo, quindi ho dimenticato presto questa vittoria. Capisco che tati altri calciatori hanno potuto vincere la Premier League in carriera, ma altrettanti non la vinceranno mai. Quindi raggiungere tale traguardo e averlo nella tua bacheca è davvero molto bello. Ricordo la partita decisiva, ci siamo incontrati con l'Aston Villa in casa. Ricordo come eravamo in albergo alla vigilia della partita e non mi importava con chi stavamo giocando, dovevamo vincere e basta. Non vedevamo l'ora di scendere in campo. Mi viene la pelle d'oca quando ricordo come Rooney ha servito la palla a Van Persie e lui ha calciato al volo facendo gol. L'Old Trafford è esploso. Era una sensazione pazzesca in così giovane età. Successivamente ho messo a casa una copia del trofeo della Premier League per ricordarmelo. Voglio che i miei figli sappiano che ho vinto la Premier League".