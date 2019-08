Manchester United, Pogba apre all’addio: “Futuro? Un grande punto interrogativo…”

Esordio col botto per il Manchester United. Il poker rifilato al Chelsea alla prima giornata di Premier League è sicuramente il modo migliore per iniziare la nuova stagione.

Nonostante il risultato, la squadra allenata da Ole Gunnar Solskjaer trema: Paul Pogba è molto vicino all’addio. Non conferma le voci di mercato, ma dalle sue parole si comprende come tutto possa ancora accadere. Intervenuto ai microfoni di RMC Sport il centrocampista ha aperto ad un possibile addio ai Red Devils.

TUTTO POSSIBILE – “Sto sempre bene quando gioco a calcio. Perché faccio quello che amo, che è anche il mio lavoro. Darò il meglio di me tutte le volte che calpesterò un campo da calcio”, ha detto Pogba sulla sua condizione fisica e mentale. E sul mercato: “Sappiamo che ci sono state delle parole su di me. Il futuro ci dirà tutto. Per ora c’è solo un grande punto interrogativo. Ma come detto, sono a Manchester, e mi diverto con i miei compagni. Voglio vincere ogni partite e dare sempre il massimo”.