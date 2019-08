Manchester United, Pogba paga l’errore dal dischetto: non sarà più il rigorista della squadra

Secondo quanto riportato dal Sun, il centrocampista del Manchester United Paul Pogba non sarà più il rigorista della squadra, dopo l’errore decisivo dal dischetto nella partita pareggiata 1-1 contro il Wolverhampton nella seconda giornata di Premier League. È stato l’allenatore dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer a prendere tale decisione, indicando il nome di Marcus Rashford per sostituire il francese nel ruolo di battitore dei penalties. Sono arrivate molte critiche, lunedì, per l’errore del centrocampista, il quarto su undici rigori complessivi tirati da quando milita nel campionato inglese. Fra queste, anche tanti insulti razzisti e l’ormai consueto messaggio duro da parte di Gary Neville, sempre molto vicino alle faccende dello United, squadra in cui ha militato per 19 stagioni.