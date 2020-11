Manchester United, problemi “di cuore” per Wan-Bissaka: fa causa alla ex per violazione della privacy

Problemi di cuore, ma decisamente non di tipo sentimentale per Aaron Wan-Bissaka, 22enne del Manchester United, che si trova alle prese con… la ex compagna. Il motivo? Alcune parole di troppo che la donna, tale Rhianna Bentley, avrebbe detto via social riguardo la nuova relazione del calciatore.

Wan-Bissaka porta in tribunale la ex

Come riporta il Daily Mail nella sua versione online, Aaron Wan-Bissaka ha denunciato la ex compagna per aver parlato della sua vita privata via social. Il calciatore ha lasciato la giovane Rhianna Bentley per un’altra donna, tale April Francis, ma la cosa curiosa è che sarebbe venuta a conoscenza della relazione da una terza donna, la modella Marliesia Ortiz che aveva parlato al Sun riguardo ad una presunta notte di fuoco col giocatore e della sua volontà di non avere un figlio da quella che era diventata la “nuova” compagna.

Un triangolo amoroso che adesso vede il calciatore messo in cattiva luce soprattutto dopo le parole via social dell’ex fidanzata che su Instagram avrebbe raccontato la vicenda nei dettaglio e avrebbe dunque violato la privacy del giocatore. Per questo motivo è arrivata la decisione da parte di Wan-Bissaka e dell’attuale compagna di denunciarla.