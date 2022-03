Manchester United, Rangnick su Cristiano Ronaldo: “Non gli ho chiesto se è felice qua”

Le parole dell'allenatore dei Red Devils

Ralf Rangnick ha commentato in conferenza stampa il momento particolare di Cristiano Ronaldo . Il fuoriclasse portoghese ha saltato il derby di Manchester nello scorso turno di Premier League per un presunto infortunio, ma alcune fonti hanno smentito il problema fisico: si tratterebbe di fatto di un rifiuto di una scelta tecnica di Rangnick e di conseguenza CR7 è volato in Portogallo invece che seguire i compagni in tribuna. Il tecnico tedesco ha parlato cosi della situazione dell'attaccante:

"Ha ripreso ad allenarsi ieri. Si è allenato per tutta la seduta e mi aspetto che si alleni anche oggi. Si è allenato bene, come il resto del gruppo, quindi penso che possa essere disponibile per domani. Non gli ho chiesto se è felice al Manchester, in questo club. Per me è importante che sia di nuovo in forma, e ieri ha ripreso ad allenarsi. La scelta di tornare in Portogallo? Non ha senso guardare indietro a ciò che è successo negli ultimi sei o sette giorni. È importante ciò che sta accadendo oggi e domani. Per me, non ha affatto senso rivivere tutto questo di nuovo".