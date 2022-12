Manchester United, Rashford come Cantona: scala la classifica dei bomber Red Devils

Notte di festa all'Old Trafford con la vittoria del Manchester United sul Nottingham Forest per 3-0.Tra i protagonisti anche l' attaccante Marcus Rashford che con la sua rete è diventato l'ottavo giocatore con più gol nella storia del club in Premier League.

L'inglese, infatti, grazie alla marcatura realizzata in campionato ha fatto un passo in avanti nella speciale classifica dei miglori goleador Red Devils nel massimo torneo. Il 25enne ha raggiunto l'attaccante Eric Cantona a quota 64 reti totali in Premier League con lo United. Sopra Rashford ci sono mostri sacri come Wayne Rooney (183 gol), Ryan Giggs (108), Paul Scholes (107), Cristiano Ronaldo (103), Ruud van Nistelrooy (95), Andy Cole (93) e Ole Gunnar Solskjaer (91).