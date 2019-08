Manchester United, Rashford: “Con Solskjaer riecco solidità e stabilità, prima infatti…”

È un altro Manchester United con Ole Gunnar Solskjaer in panchina, nonostante le tante critiche che sono piovute negli scorsi mesi, soprattutto sul finire della stagione scorsa. Parola di Marcus Rashford, che quest’estate ha rinnovato il contratto, a Sky Sports: “Da ogni mister si imparano cose diverse, ad esempio per me era perfetto avere in panchina uno come Van Gaal in quel preciso momento della carriera: con me è stato paziente e mi ha dato tempo di imparare a fare meglio determinate cose. Con Mourinho abbiamo sviluppato il gioco difensivo, ora con Solskjaer desideriamo unire entrambe le metodologie, in più conoscendo alla perfezione il club è benvoluto e conosce bene che cosa fare – ha proseguito il fuoriclasse inglese -. Tutto è tornato alla normalità ed è la cosa principale: negli ultimi anni la stabilità è mancata, non c’è mai stata grande solidità e giocare in condizioni così non era semplice. Le cose appaiono cambiate, siamo pronti alla nuova stagione, basti rimanere molto concentrati e continuare a lavorare”.