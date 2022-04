Manchester United, retroscena Rangnick: fortemente deluso dal servizio scouting

L'aneddoto sull'arrivo del tedesco nel club e la richiesta di informazioni su Nkunku non soddisfatta

Una stagione fin qui molto deludente col solo obiettivo quarto posto da poter raggiungere e che, attualmente, sembra quasi impossibile. Parliamo del Manchester United che si è affidato a RalfRangnick per condurre la squadra fino al termine dell'annata. Il Sun, con riferimento a ESPN, riporta di una delle tante delusioni vissute dal manager tedesco nella sua esperienza Red Devils. In questo caso, però, non si tratta di risultati di campo bensì del reparto di scouting ritenuto dal tedesco molto deludente.