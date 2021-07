Manchester United, rinnovo per Solskjaer: “Ora dobbiamo vincere”

Prolungamento fino al 2024 con opzione per un altro anno per il mister norvegese

Redazione ITASportPress

Giornata importante in casa Manchester United. Il club inglese ha comunicato di aver rinnovato il contratto del proprio tecnico Ole Gunnar Solskjaer fino al 2024 con opzione per un anno aggiuntivo. Come si legge nella nota del club pubblicata sui social e sul sito ufficiale, il manager Red Devils ed Ed Woodward, vicepresidente esecutivo, hanno commentato la lieta notizia con grande entusiasmo.

WOODWARD - "Ole e il suo staff hanno lavorato instancabilmente gettando le basi per un successo a lungo termine in campo", ha detto Woodward come si legge sul sito del Manchester United. "I risultati sono diventati sempre più visibili nelle ultime due stagioni e non vediamo l'ora di vedere questa squadra entusiasmante svilupparsi ulteriormente negli anni a venire. Ciò che è particolarmente piacevole è il modo in cui questo progresso è stato raggiunto con una miscela di giovani talenti, giocatori del settore giovanile di alto livello e altri più esperti. Il tutto condito da calcio offensivo nella migliore tradizione del Manchester United. Con Ole stiamo andando nella giusta direzione".

SOLSKJAER - Anche il tecnico ha espresso il suo entusiasmo per il rinnovo: "Tutti conoscono il sentimento che provo per questo club e sono felice di aver firmato questo nuovo contratto. È un momento davvero bello per il Manchester United. Abbiamo costruito una squadra con un buon equilibrio tra giovani e giocatori più esperti che hanno fame di successo.Ho un fantastico team intorno a me e siamo tutti pronti a fare il prossimo passo nel nostro viaggio. Il Manchester United vuole vincere i trofei più grandi ed è quello per cui tutti stiamo lottando. Siamo migliorati, dentro e fuori dal campo, e questo continuerà nelle prossime stagioni. Non vedo l'ora di uscire di fronte ad un Old Trafford affollato e iniziare questa stagione".