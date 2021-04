Manchester United-Roma, le formazioni ufficiali: Dzeko sfida Cavani

Da una parte Cavani, dall'altra Dzeko: le formazioni ufficiali di Manchester United-Roma

90 minuti e oltre che valgono molto, forse tutto. Perché la Roma sta zoppicando in campionato, ha perso il treno Champions e l’unico modo per accedervi è attraverso la prestigiosa vittoria dell’EuropaLeague. Missione possibile, tutta da costruire a partire da stasera, quando alle 21 scenderà in campo contro il ManchesterUnited di Ole Gunnar Solskajer, nell’andata delle semifinali della competizione.