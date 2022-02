Manchester United, Ronaldo resterà a una condizione

Il portoghese non sta vivendo una stagione ricca di soddisfazioni

L' attaccante del Manchester United Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare i Red Devils a fine stagione visto che non sta avendo grande soddisfazioni. Secondo ESPN, il portoghese prenderà una decisione sul suo futuro a Manchester dopo la nomina di un nuovo allenatore. Il contratto del portoghese con i Red Devils scadrà a giugno 2023, ma visto che l'ex Juventus è stato contrario alla nomina di Ralf Rangnick al posto di Solskjaer, si fanno più fitte le voci di un addio a giugno. Ma come riporta ESPN CR7 deciderà il suo futuro dopo aver saputo chi sarà il nuovo allenatore dello United per la stagione 2022/23. In Premier League, Ronaldo ha giocato 18 partite, segnato 8 gol e realizzato 3 assist. Ha anche realizzato 6 gol in 5 partite della fase a gironi di Champions League.