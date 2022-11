Manchester United, Ronaldo si allenerà con le giovanili se non rescinde

Il Manchester United farà allenare l'attaccante Cristiano Ronaldo con le giovanili se non rescinderà il contratto alle condizioni dettate dalla società. Secondo The Telegraph, il club non ha intenzione di pagare a Ronaldo il suo stipendio fino al termine della stagione. Il Manchester United vuole che il 37enne portoghese rinunci agli emolumenti che dovrebbe ricevere per i 7 mesi rimanenti visto che è finito fuori squadra. Cristiano Ronaldo guadagna 385mila sterline nette a settimana, pari a circa 450mila euro. Si tratta quindi di 23,45 milioni di euro netti ogni anno. Il Manchester United vuole rescindere il contratto con Ronaldo anche per l'intervista concessa in cui ha criticato l'allenatore e la dirigenza del club.